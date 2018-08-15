– ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlelerinin etkisiyle dolar 5.9223, euro 6.7160 ve sterlin de 7.5435 liraya kadar çekildi.

Günün ikinci yarısındaki işlemlerde;

dolar en düşük 5.9223 ve en yüksek 6.58 lirayı gördükten sonra 6.11 - 6.12 lira aralığında,

euro en düşük 6.7160 ve en yüksek 7.4620 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5435 lira ve en yüksek 8.3540 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.07 artışla 96.79 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.23 düşüşle 1.1319 düzeyinde.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne, günlük yüzde 1.74 artışla 95 bin 41 puanda başladıktan sonra, günlük 2.51 düşüşle 91 bin 78 puan düzeyine çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.63 düşüşle 97 bin 568 puana çekildi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.22 düşüşle 21.11 düzeyinde.

BDDK yurt içi bankaların Türk lirası verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, özel sektörün toplam dış borçları yılın ilk altı aylık döneminde 240.8 milyar dolar oldu. Mayıs sonu itibariyle özel sektörün toplam dış borcu 242.5 milyar dolardı. Özel sektörün uzun vadeli dış borçları yılın ilk altı ayında 36 milyon dolar azalarak 221.7 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli dış borcu (ticari krediler hariç) 486 milyon dolar artışla 19.1 milyar dolara yükseldi.

Alnus Yatırım'ın "Kısasa Kısas" başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST 100 Endeksi; cuma günü 88 bine inip 95 bine çıkmışken pazartesi günü de 88 bine inip 93 bine çıkmıştı. Dün ise 95 bin 300 seviyesinden güne başlayıp 93 binlere gerilese de günü yüzde 0.8 artışla 93 bin 419 seviyesinden kapattı.

Dünün en güzel hareketi liradan geldi: Dolar karşısında yüzde 9.0 değer kazandı. BDDK'nın swap hamlesi ile lirayı borçlanıp dolar alan yabancılar dün fellik fellik doları satmaya çalıştı. Üstüne TCMB'nin 6 milyar dolar + 10 milyar lira zorunlu karşılık serbest bırakarak bankaların elini güçlendirmesi de ek destek oldu. Şimdi iki önemli hamle daha sırada: Nöbetçi mahkeme tarafından rahibin başvurusu yeniden değerlendirilecek. 13 Eylül'deki TCMB toplantısında faizin 600 baz puan artışı beklentisi artıyor. Zira dünün en kötü hareketi gösterge tahvilin faizi yüzde 4.0 artarak yüzde 26.75'e ulaşması oldu. Piyasa faizi ile TCMB faizi farkının bu kadar artması liradan kaçışa yol açabilir.

"Türkiye – ABD ilişkilerinin seyri piyasaların odağı olmaya devam etmekte. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ürünlerine boykot çağrısı yaparken bu sabah resmi gazetede ABD menşeli (köken, başlangıç) bazı ürünlerin ithaline ek vergi getirildi. En yüksek ek vergiler yüzde 140 ile alkollü içkilere, yüzde 120 ile otomobillere geldi."- İstanbul