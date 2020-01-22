PİYASALAR-Dolar 5.94 lira, euro 6.58 lira, sterlin 7.75 lirada

22.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:10

ABD ile Çin arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanması sonrasında küresel piyasalarda yükselen dolar, jeopolitik endişelerin de etkisiyle yeni güne 5.94 liranın üzerinde başladı.

İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nun başladığı Salı gününe, yüzde 0.60 düşüşle 121 bin 886 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 121 bin 504 puanı ve en yüksek 123 bin 804 puanı gördükten sonra, 0.76 artışla 123 bin 556 puan ile yeni rekor düzeyde kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 177 bin 517 puanı ve en yüksek 182 bin 66 puanı gördükten sonra, kapanışta yüzde 1.01 artışla 181 bin 51 puana yükseldi.Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.45 düşüşle yüzde 10.90'a düşerken, iki yıllık gösterge tahvinin bileşik faizi ise yüzde 0.68 artışla 10.30' yükseldi,.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9273 lira ve en yüksek 5.9404 lirayı gördükten sonra 5.94-5.95 lira aralığında,euro en düşük 6.5707 lira ve en yüksek 6.5850 lirayı gördükten sonra 6.58-6.59 lira aralığında,

sterlin de en düşük 7.7372 lira ve en yüksek 7.7584 lirayı gördükten sonra 7.75-7.76 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA