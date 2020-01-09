PİYASALAR-Dolar 5.92 lira, euro 6.59 lira, sterlin 7.78 lirada

09.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:25

Dövizler, küresel jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle yeni günde açılış öncesi, bir önceki kapanış düzeylerinin altında başladı.

Çarşamba gününe 110 bin 960 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 110 bin 746 puanı ve en yüksek 113 bin 342 puanı gördükten sonra yüzde 0.25 artışla 876 puanda kapanmıştı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.62 düşüşle başladığı gün içinde en düşük 151 bin 439 puanı ve en yüksek 158 bin 439 puanı gördükten sonra kapanışta yüzde 2.37 artışla 157 bin 924 puana yükselmişti. Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi kapanışta yüzde 12.16 ve 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 11.82 olmuştu.

Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9053 lira ve en yüksek 5.9272 lirayı gördükten sonra, 5.92-5.93 lira,euro en düşük 6.5614 lira ve en yüksek 6.5942 lirayı gördükten sonra 6.59-6.60 lira,sterlin en düşük 7.7367 lira ve en yüksek 7.7809 lirayı gördükten sonra 7.78-7.79 lira aralığında hareket ediyor.Gedik Yatırım'ın günlük piyasa değerlendirmesinde şu değerlendirme yapıldı:

"İran'ın ABD misillemesiyle beraber dün güne sert düşüşle başlayan BIST 100'de gün içinde tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle birlikte pozitif bir atmosfer oluştu. Bununla birlikte bankaların 2020 projeksiyonlarının pozitif bulunması da bankalara ekstra alımlar getirdi. Dün bankalarda yoğunlaşan alımlar genele yayılan bir görünüm oluşturmadı. Endeks kapanışından sonra Trump'ın yaptığı açıklamaların tonunun yumuşak olması dün başlayan tepkinin bugün de devamını getirebilir. 113 bin 400 üzerinde takip edeceğimiz ilk önemli seviye 113 bin 950 olacak. Bu seviye üzerinde kapanış yeniden 116 bin denemesini getirebilir. 113 bin 950 altındaki kapanışlar dün başlayan tepkinin gücünü azaltacaktır. Gün içinde 112 bin 500 altına olacak bir hareket görünümü terse çevirecektir."

Kaynak: DHA