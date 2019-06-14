PİYASALAR –Dolar 5.91, euro 6.67 ve sterlin 7.49 lirada

– Haftanın son işlem gününe, Perşembe gününün kapanış düzeylerine yakın başlayan dövizler, gün ortasına doğru en az yüzde 0.5 yükseldi.

Piyasalardaki işlemlerde:

dolar en düşük 5.8530 lira ve en yüksek 5.9293 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,

euro en düşük 6.6130 lira ve en yüksek 6.6903 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4344 lira ve en yüksek 7.5136 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.50 lira aralığında işlem görüyor.



Kaynak: DHA