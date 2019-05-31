PİYASALAR – Dolar 5.91 euro 6.59 ve sterlin 7.47 lirada

– Dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günü görülen düşüş sonrasında en az yüzde 0.61 artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8747 lira ve en yüksek 5.9224 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,

euro en düşük 6.5509 lira ve en yüksek 6.6112 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4178 lira ve en yüksek 7.4888 lirayı gördükten sonra 7.47 – 7.48 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"TL varlıklarda değer kazanımları hız kazanırken Türkiye CDS'leri 500'lü seviyelerin altına geriledi. Bugün yurt dışı piyasalardaki zayıf görünüme bağlı olarak endeksin hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Bununla birlikte 2019/1Ç büyüme verisi ve Finansal İstikrar Raporu sunumu ile TCMB Başkanı Çetinkaya'nın mesajları endeksin seyri üzerinde etkili olacaktır. Olası kar satışlarında 88 bin 500 ve 87 bin 500 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 87 bin 500 seviyesi altındaki olası kapanışlarda endeksteki toparlanma çabasının zayıfladığı görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise bir süredir güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 90 bin 500 seviyesinin aşılması durumunda 91 bin 500 – 92 bin aralığı direnç olarak takip edilebilir."

Kaynak: DHA

- İstanbul