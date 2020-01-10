PİYASALAR-Dolar 5.87 lira, euro 6.52 lira, sterlin 7.69 lirada

10.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:18

Dövizler, işsizlik verisi öncesi Cuma günü bir önceki kapanış düzeylerinde seyrediyor.

ABD-İran gerilimlerinin azalmasıyla küresel piyasalarda görülen rahatlamaya paralel olarak Perşembe günü Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.09 kazançla 115 bin 236 başlamış ve gün içinde en düşük 115 bin 236 puanı ve en yüksek 118 bin 342 puanı gördükten sonra yüzde 4.53 artışla 117 bin 990 puanda kapanmıştı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.74 artışla 151 bin 439 puanda başladığı gün içinde en düşük 162 bin 31 puan ve en yüksek 169 bin 90 puan arasında hareket etti ve günü yüzde 6.75 artışla 18 bin 645 puanda tamamlamıştı.

Jeopolitik risklerdeki düşüşün dövizlerde de etkili olmaya devam etmesiyle açılış öncesi işlemlerde;dolar en düşük 5.8670 lira ve en yüksek 5.8816 lirayı gördükten sonra 5.87-5.88 lira aralığında,euro en düşük 6.5190 lira ve en yüksek 6.5348 lirayı gördükten sonra 6.52-6.53 lira aralığında,sterlin en düşük 7.6687 lira ve en yüksek 7.6940 lirayı gördükten sonra 7.69-7.70 lira aralığında hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin enflasyon hedefinin simetrik, esnek ve sadece finansal piyaslar için değil, genel kamuoyu için de güvenilir olması gerektiğini söyledi. Enflasyon hedefinin altında kalınmasına ve üzerine çıkılmasına eşit şekilde tolerans gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Villeroy, "Bizim enflasyon hedefimiz simetrik olmalı. Eğer merkezi hedef bir tavan olarak görülür ise, ona ulaşma olasılığımız daha az olur. Enflasyon hedefimiz aynı zamanda esnek olmalı, yüzde 2.0 enflasyon hedefini her zaman ve nemen garanti edemeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA