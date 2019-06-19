PİYASALAR – Dolar 5.86, euro 6.57 ve sterlin 7.38 lirada

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bugün tamamlanacak olan iki günlük para politikası toplantısı sonucunda bir faiz indirimi bekleyen yatırımcıların risk iştahının artmasıyla dövizler en az yüzde 74yükseldi.

ABD'de Atlanta Merkez Bankası (Fed), ABD ekonomisi için ikinci çeyrek GSYH büyüme tahminini düşürdü. 14 Haziran'da ikinci çeyrek büyüme tahminini yüzde 2.1'e çıkaran Atlanta Fed, yurt içi konut başlangıçlarının Mayıs'ta yüzde 0.9 azaldığını gösteren veri sonrasında beklentisini yüzde 2.0'ye indirdi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8232 lira ve en yüksek 5.9166 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

euro en düşük 6.5197 lira ve en yüksek 6.6256 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3128 lira ve en yüksek 7.4358 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.8 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Önceki gün 90 bin 500 üzerinden tutunmayı başaran BIST 100 dün de 50 günlük ortalamanın bulunduğu 92 bin üzerinde kalmayı başararak 94 bin 250'ye kadar yükselişini sürdürdü. Kısa vadede önceki hafta görülen zirve seviyelerin bulunduğu 94 bin 500 ile 200 günlük ortalamanın bulunduğu 95 bin 400 aralığı oldukça güçlü bir direnç konumunda. Bu bölgenin geçilebilmesi için ekstra pozitif haber akışlarına ihtiyaç olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 92 bin referans noktamız olacak. Bu seviyenin altına olacak bir hareket son iki gündeki pozitif görünümü tersine çevirebilir. Bugünkü Fed toplantısı yaklaşan İstanbul seçimi ve ABD ile S400 kaynaklı tırmanma eğiliminde olan gerilimin haftanın geri kalanında volatiliteyi artırabileceği göz önünde bulundurulmalı."

Kaynak: DHA

- İstanbul