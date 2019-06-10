PİYASALAR – Dolar 5.83 euro 6.60 ve sterlin 7.42 lirada

– Dövizler, haftaya karışık başladı, dolar yüzde 0.07 yükselirken, euro ve sterlin sırasıyla yüzde 0.18 ve yüzde 0.15 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Ignazio Visco, yatırımcıların ECB'nin verdiği son politika mesajını "çok iyi" anladıkladıklarını söyledi. Yeni parasal gevşeme olasılığına rağmen euronun yükselmesinin sorulduğu Visco, "Piyasa, ECB'yi çok iyi anladı. Euronun değer kazanmasında ABD faiz oranları ile etkileşim rol oynadı" diye konuştu. Visco ayrıca, ticari gerilimlerin talep üzerinde etkili olmaları halinde ECB'nin hedeflerini yerine getirmesinin zorlaşacağını da vurguladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.8184 lira ve en yüksek 5.8599 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

euro en düşük 6.5842 lira ve en yüksek 6.6403 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4150 lira ve en yüksek 7.4490 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Endekste önemli direnç olarak izlediğimiz 90 bin 500'ün geçtiğimiz hafta geçilmesini teknik açıdan olumlu buluyoruz. Bu seviyenin üzerinde geçtiğimiz hafta kapanışının gerçekleştiği 93 bin 800'ü bu hafta önemli bulmakla birlikte bu seviyenin üzerinde 94 bin 750 ve 97 bin 370'i önemli dirençler olarak izleyeceğiz. Yurtdışında risk iştahı pozitif seyretse de ABD-Türkiye arasında devam eden S400 ve F35 gerilimi içeride yurtdışındaki pozitif havanın etkilerini sınırlayabilir. Gün içerisinde bu konuda gelebilecek açıklamalar endekste volatiliteyi artırabilir. Olası kar satışlarında 92 bin – 92 bin 500 arası en güçlü destek bölgemiz iken bu seviyenin altında 90 bin 500'ü ardından 88 bin 500'ü destek seviyeleri olarak takip edeceğiz."

Kaynak: DHA