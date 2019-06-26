PİYASALAR – Dolar 5.79, euro 6.58 ve sterlin 7.34 lirada

– Dövizler Çarşamba gününe yatay başladı.

Ottawa Üniversitesi'nde konuşan Richmond Merkez Bankası (Fed) Başkanı Thomas Barkin, ABD'nin bir resesyona girmesi riskinden bahsedilebileceğini, ancak bunun gerçekleşmekte olduğuna ilişkin henüz bir işaret bulunmadığını söyledi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7841 lira ve en yüksek 5.8171 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,

euro en düşük 6.5799 lira ve en yüksek 6.6104 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3383 lira ve en yüksek 7.3826 lirayı gördükten sonra 7.34 – 7.35 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Küreselde düşen risk iştahı BIST'te yukarı yönlü hareketi sınırlarken, teknik göstergelerde zayıflama olsa da şuana kadar aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını gördük. Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere geçtiğimiz hafta ve bu hafta başında görülen zirve seviyeler güçlü dirençler olmaya devam ediyor. Bu nedenle kısa vadede son günlerde görülen bu zirve seviyeler (96 bin 200 üzeri) geçilemediği sürece yukarı yönlü yeni pozisyon alımının daha riskli olacağını düşünüyoruz. Dünkü kapanışın da gerçekleştiği 200 günlük ortalamanın bulunduğu 95 bin 400 civarı ilk referans noktamız iken bu seviyenin altında ilk destek noktamız 94 bin 500'de. Bu seviyenin altında ise bugün 93 bin 820 oluşan son yükselen trendin devamı açısından en önemli destek konumunda."

Kaynak: DHA