PİYASALAR – Dolar 5.78, euro 6.57 ve sterlin 7.34 lirada

– Dövizler Perşembe gününe hafif artışla başladı.

Atlanda Merkez Bankası (Fed), ABD ekonomisi için 2'nci çeyrek GSYH büyüme tahminini, dayanıklı mal siparişleri ve mal ticaret dengesi verileri sonrasında aşağı yönlü revize etti. ABD için GSYH büyüme tahminini 18 Haziran'da yüzde 2.0 olarak duyuran Atlanta Fed dün bu tahminini yüzde 1.9'a indirdi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7680 lira ve en yüksek 5.7863 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.5616 lira ve en yüksek 6.5841 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3272 lira ve en yüksek 7.3515 lirayı gördükten sonra 7.34 – 7.35 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere geçtiğimiz hafta ve bu hafta başında görülen zirve seviyeler ile 200 günlük ortalama güçlü dirençler olmaya devam ediyor. Bu nedenle kısa vadede son günlerde görülen bu zirve seviyeler (96 bin 200 üzeri) geçilemediği sürece yukarı yönlü yeni pozisyon alımının daha riskli olacağı görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Bugün açılışın ardından yukarıda 200 günlük ortalamanın bulunduğu 95 bin 400 civarı 96 bin 200 öncesinde izleyeceğimiz ilk direnç olacak. Aşağıda ise ilk destek noktamız 94.500'de. Bu seviyenin altında ise oluşan son yükselen trendin devamı açısından 94 bin 300 bugün en önemli destek konumunda."

Kaynak: DHA