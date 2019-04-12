Piyasalar – Dolar 5.77, Euro 6.51 ve Sterlin 7.54 Lirada

– Dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günün kapanış değerlerinin en az yüzde 0.6 üstünde başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7298 lira ve en yüksek 5.7889 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.4490 lira ve en yüksek 6.5363 lirayı gördükten sonra, 6.51 – 6.52 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4853 lira ve en yüksek 7.5644 lirayı gördükten sonra 7.54 – 7.55 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan ve genele yayılan satış baskısıyla günü 200 günlük basit hareketli ortalamasının bulunduğu 96 bin seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. ABD – Türkiye ilişkilerine dair gündemdeki riskler ve seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik Türkiye'nin risk primlerinin yükseliş kaydetmesine neden olurken lira varlıkları baskılayan ana etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Endeksin gün içinde 200 günlük ortalaması altına sarkması ve kalıcılık sağlaması durumunda 94 bin 950 ve 92 bin seviyelerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Olası tepki alımlarında ise 97 bin 400 seviyesi ara direnç olmak üzere son 5 günde direnç olarak çalışan 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 98 bin 445 seviyesi ana direnç konumunda." - İstanbul

Kaynak: DHA