PİYASALAR – Dolar 5.73, euro 6.42 ve sterlin 7.15 lirada

– Dövizler Salı gününe bir önceki kapanış düzeylerinin altında başladı.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Temmuz'da sona erecek 2 günlük FOMC toplantısında faiz indirimi yönünde bir karar alması olasılığını yüzde 75 olarak gördüklerini açıkladı. Goldman Sachs'a göre Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 60 ve 50 baz puanlık bir indirim görmemiz olasılığı yüzde 15 düzeyinde.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7197 lira ve en yüksek 5.7457 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

euro en düşük 6.4218 lira ve en yüksek 6.4471 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1550 lira ve en yüksek 7.1955 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün açılıştaki kayıplarının bir kısmını geri alan endeksin, günü yüzde 1.0'e yakın düşüşle kapatsa da gerek yurtdışındaki negatif görünüm gerekse içeride TCMB Başkanı'nın görevden alınmasının kur üzerindeki etkisine rağmen güçlü kaldığını söylemek mümkün. Kapanışın 98 bin 500 üzerinde olması olumlu olmakla birlikte endeks 100 bin 650'yi geçemediği sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Dün de ifade ettiğimiz gibi kısa vadede ilk destek 97 bin 500 ile geçtiğimiz hafta başında oluşan boşluğun doldurulacağı 96 bin 650 aralığı olarak görülüyor. Endeks, 96 bin 500'ün de altına sarkacak ve bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirecek olur ise ilerleyen süreçte satışların sertleştiği görülebilir."

Kaynak: DHA

- İstanbul