PİYASALAR – Dolar 5.71, euro 6.37 ve sterlin 7.13 lirada

– Dövizler, Perşembe gününe hafif artışla başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Alan Greenspan, Fed'in sigorta amaçlı olarak bir faiz indirimine gitmesi fikrine destek verdi. Bloomberg TV'ye konuşan Greenspan, Fed'in ekonomik görünüme yönelik risklere karşı sigorta olarak faiz indirimi yapmasının akıllıca olcağını vurguladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.7042 lira ve en yüksek 5.7190 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

euro en düşük 6.3609 lira ve en yüksek 6.3783 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1253 lira ve en yüksek 7.1476 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün gelen satışlarda 500 günlük ortalamaya kadar gerileyen endeks, burada destek bulduktan sonra günün son bölümünde gelen alımlarla önceki gün test edilen 102 bin 917'yi de aşarak günü 103 bin 457'den tamamladı. Yükseliş trendini koruyan endeks, dünkü test ile birlikte 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 750 civarını da güçlü destekler listesine eklemiş oldu. Bugün TCMB Para Politikası Kurulu kararı sonrası kurlarda oluşabilecek hareketin endeks tarafında yansımalarını izleyeceğiz. Karar sonrası kurlarda stabil görünüm korunabilir ya da olası yukarı yönlü hareketler sınırlı kalırsa faiz indiriminin BIST üzerindeki etkisi oldukça pozitif olabilir. 101 bin 750 altında negatif sinyaller üretecek endekste bu seviyenin üzerinde 106 bin civarı hedef olmaya devam ediyor."

Kaynak: DHA

- İstanbul