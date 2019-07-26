PİYASALAR – Dolar 5.70, euro 6.35 ve sterlin 7.09 lirada

– Dövizler, haftanın son işlem gününe, Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirmesine rağmen hafif düşüşle başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6805 lira ve en yüksek 5.7083 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.3428 lira ve en yüksek 6.3692 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0919 lira ve en yüksek 7.1139 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün TCMB'nin faiz kararı sonrası sert şekilde dalgalandıktan sonra dengelenen endeks, günün son bölümünde küresel piyasalara gelen satışların etkisiyle sert bir şekilde düştü. Bu düşüşle birlikte gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 104 bin 153'ün yaklaşık 2,100 puan altında kapanış gerçekleştirdi. Kapanışın 101 bin 750 üzerinde olması ise bu taraftaki tek olumlu gelişme oldu. Bugün 101 bin 750 gün içinde izleyeceğimiz ilk önemli destek iken, bu seviyenin altında 100 bin 500'de bulunan yükselen trend en önemli desteğimiz olacak. Endekste pozitif görünümün devamı açısından haftalık kapanışın bu trend üzerinde olması önemli. Bugün yükselişlerin anlam kazanabilmesi için en azından 102 bin 900 üzerine çıkılmasını beklemek gerekiyor."

Kaynak: DHA

- İstanbul