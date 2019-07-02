PİYASALAR – Dolar 5.64, euro 6.38 ve sterlin 7.14 lirada

– Dövizler güne, Pazartesi günü görülen düşüş ardından, hafif artışla başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin yolunda olduğunu ve varılacak herhangi bir anlaşmanın "bir miktar ABD lehine" olması gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, ABD ve Çin'den müzakerecilerin telefonda çok fazla görüşme gerçekleştirdiklerini ve bir araya da gelmekte olduklarını belirterek, "Bir anlaşma yapma yönünde iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum" dedi. Trump, Çin'in müzakere pozisyonunun Washington'un pozisyonuna yaklaşmasını beklediğini belirtirken, Çin'in ABD ile ticarette yıllardan bu yana "büyük avantajı" olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Bu nedenle 50-50 bir anlaşma yapamayız; anlaşmanın biraz bizim avantajımıza olması gerekli."

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.6406 lira ve en yüksek 5.6566 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

euro en düşük 6.3686 lira ve en yüksek 6.3923 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1362 lira ve en yüksek 7.1587 lirayı gördükten sonra 7.14 – 7.15 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün güne boşluk bırakarak yükselişle başlayan endeks 100 bin sınırına dayanarak son üç ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. 99 bin 735'ten kapanan BIST 100'de kısa vadede ilk destek 99 bin 200 iken 97 bin 500 ve devamında dünkü boşluğun da doldurulacağı 96 bin 650 en önemli destek seviyeleri konumuna geçti. Yukarıda ise ilk direncimiz 100 bin 650'de iken bu seviyenin üzerinde 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 900 ön plana çıkacaktır. Herhangi bir sebeple burası da geçilecek olursa yıl içi zirvelerin bulunduğu 105 bin civarı hedef konuma geçebilir. Endekste dünkü sert yükselişin ardından bugün biraz daha dalgalı bir şekilde konsolide olmaya çalışan bir endeks izleyebileceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: DHA