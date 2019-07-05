PİYASALAR – Dolar 5.60, euro 6.32 ve sterlin 7.05 lirada

– Dövizler haftanın son işlem gününe hafif artışla başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, AB liderlerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın, Draghi'den sonraki ECB başkanı olmaya aday göstermesini "çok pozitif" algıladığını söyledi ve "Lagarde çok iyi bir seçim; IMF'te mükhemmel bir iş çıkardı" dedi.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.5899 lira ve en yüksek 5.6153 lirayı gördükten sonra, 5.60 - 5.61 lira aralığında,

euro en düşük 6.3032 lira ve en yüksek 6.3434 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0377 lira ve en yüksek 7.0698 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Açılışın ardından dün bir kez daha 100 bin seviyesi test edilse de kar satışlarıyla endeks 99 bin 200 desteğinin altını geriledi. Bu tarafta 98 bin 500 desteğinin çalıştığı izlenirken kapanışa doğru gelen alımlarla endeks günü 99 bin 200 seviyesinin üzerinde tamamladı. Bugün ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporu piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Endeks yükseliş trendini devam ettirse de hafta başında oluşan boşluk endişe oluşturmaya devam ediyor. Kısa vadede ilk destek 99 bin 200 iken bu seviye altında 98 bin 500 - 97 bin 500 aralığı ve devamında hafta başındaki boşluğun da doldurulacağı 96 bin 650 en önemli destek seviyeleri konumunda olmaya devam ediyor. Yukarıda ise 100 bin 650 ilk önemli direnç konumunda olmaya devam ediyor. "

Kaynak: DHA

- İstanbul