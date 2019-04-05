Piyasalar – Dolar 5.59, Euro 6.29 ve Sterlin 7.34 Lirada

– Dövizler güne, Perşembe günkü kapanış değerlerinin hafif üzerinde başladı.

Erken İşlemlerde:

dolar en düşük 5.5838 lira ve en yüksek 5.6324 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

euro en düşük 6.2676 lira ve en yüksek 6.3274 lirayı gördükten sonra, 6.29 - 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3125 lira ve en yüksek 7.3872 lirayı gördükten sonra 7.34 - 7.35 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST-100 Endeksi dün yurt içinde risk iştahını destekleyen gelişmelerle güçlü bir yükseliş kaydetti. Dünkü yükselişlerin işlem hacmi ile desteklenmesi ve önemli direnç seviyelerinin geçilmesi teknik görünümün toparlanma kaydetmesine katkı sağladı. Kur tarafında tekrar yukarı yönlü hareketlerin etkili olmasına bağlı olarak güne bir miktar satış baskısı ile başlayabileceğini değerlendirdiğimiz BIST-100 Endeksi'nde geri çekilmelerde 97,200 ve 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 95,950 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 200 günlük ortalamanın kırılması durumunda satışların hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak kısa vadede 97,200 üzerindeki seyrin korunmasına durumunda 98,850 ile 100,000 – 101,500 aralığı direnç konumundan bulunmaktadır." - İstanbul

Kaynak: DHA