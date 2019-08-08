PİYASALAR – Dolar 5.47, euro 6.14 ve sterlin 6.67 lirada

08.08.2019 09:41

– Dolar ve euro Perşembe gününe düşüşle başlarken, sterlin hafif yükseldi.

Çin Merkez Bankası, yuanın dolar karşısında günlük hareket bandı orta noktasını bu sabah 21 Nisan 2008'den bu yana ilk kez 7.0 düzeyinin üzerinde belirledi. Çin MB, dolar/yuan paritesi için orta noktayı bu sabah 7.0039 olarak duyurdu. Orta nokta dün 6.9996 düzeyindeydi. Spot piyasada ise ABD Doları-Çin Yuanı paritesi 7.0602 düzeyine kadar yükselişin ardından 7.0430'dan işlem görüyor

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.4701 lira ve en yüksek 5.4990 lirayı gördükten sonra, 5.47 - 5.48 lira aralığında,

euro en düşük 6.1467 lira ve en yüksek 6.1788 lirayı gördükten sonra, 6.14 – 6.15 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.6643 lira ve en yüksek 6.6969 lirayı gördükten sonra 6.67 – 6.68 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün yurt dışında yaşanan satışlar endeksin gün içi kazançlarını geri vermesine neden oldu. Endeks kapanışından sonra yurt dışındaki kayıplar geri alınırken bugün BIST-100'ün güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Ticaret savaşları ve risk iştahının seyri yakından izlenecek olup aynı zamanda ağırlığı yüksek olan hisselerdeki bilanço hareketi endeks üzerinde etkili olacaktır. 98 bin 500 seviyesi üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 100 bin – 100 bin 650 aralığı direnç konumunda bulunmaktadır. 100 bin 650 direnci üzerinde yükselişlerin hız kazanabileceğini düşünürken bu seviye altındaki hareketleri tepki hareketi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde ise 98 bin – 97 bin 600 aralığı ve devamında 96 bin 500 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır."

Kaynak: DHA

- İstanbul