Piyasalar – Dolar 5.46, Euro 6.34 ve Sterlin 7.05 Lirada

–ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşmesi sonrasında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yapması ile dövizler yükseldi.

Dolar 5.4693, euro 6.3467 ve sterlin de 7.0554 liraya kadar yükseldi.

Öğle saatlerinde;

dolar en düşük 5.2698 ve en yüksek 5. 4693 gördükten sonra 5.46 – 5.47 lira,

euro en düşük 6.1201 ve en yüksek 6. 3467 lirayı gördükten sonra 6.34 – 6.35 lira,

sterlin en düşük 6.7966 lira ve en yüksek 7. 0554 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.13 artışla 95.21 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.18 düşüşle 1.1591 düzeyine döndü.

BIST 100 Endeksi güne, günlük yüzde 1.35 düşüşle 95 bin 662 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 1.04 artışla 97 bin 978 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.07 düşüşle 118 bin 343 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 2.31 artışla 19.51 düzeyine döndü.

İş Yatırım'ın "Bugün aslında dündü…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD – Türkiye görüşmelerinden somut bir gelişme çıkmaması üzerine, Türk lirası güne yüzde 2,0 civarında değer kaybıyla başladı.

"Satışın arkasındaki gerekçe ABD tarafının "rahip Brunson serbest bırakılmadan görüşmelerde ilerleme sağlanamayacağını" söylediği spekülasyonu.

undan sonra ne olur? Türk lirasındaki ilk işlemler piyasaların güne satıcılı başlayacağını gösteriyor. "Washington ziyareti haberi sonrası son iki günde yüzde 3.0'e yakın yükselen hisse senedi piyasalarında sert bir satış dalgası ile karşılaşabiliriz.

"Küresel yatırımcılarının daha seçici olduğu ve finansman imkanlarının azaldığı bir konjonktürde gelebilecek ABD yaptırımları Türkiye ekonomisinde sert iniş tehlikesini artırarak piyasalar üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

"Satış dalgasının hızını kesebilecek iki neden var: Türk lirasındaki değer kaybı devam ederse Ankara'nın bir seviyede faiz artırarak müdahale edeceği veya Washington ile görüşmeleri yeniden başlatacağı beklentisi; doların güçlenmesi nedeniyle varlık fiyatlarında yaşanan düzeltmenin Türk lirası cinsinden düşüşü sınırlayacağı umudu." - İstanbul