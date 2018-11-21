Piyasalar – Dolar 5.38, Euro 6.12 ve Sterlin de 6.89 Lirada

– Dövizler, güne bir önceki günü kapanış düzeylerine yakın başladı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3707 lirayı ve en yüksek 5.3975 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

euro en düşük 6.1035 lirayı ve en yüksek 6.1377 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.8749 lirayı ve en yüksek 6.9035 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul