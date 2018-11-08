Piyasalar – Dolar 5.37, Euro 6.16 ve Sterlin de 7.07 Lirada
Dövizler, erken işlemlerde dün akşam saatlerindeki değerlerinden işlem görüyor.
Dövizler, erken işlemlerde dün akşam saatlerindeki değerlerinden işlem görüyor.
Erken işlemlerde;
dolar, en düşük 5.3551 lirayı, en yüksek 5.3865 lirayı gördükten sonra 5.37 - 5.38 lira,
euro, en düşük 6.1196 lirayı, en yüksek 6.1702 lirayı gördükten sonra 6.16 - 6.17 lira,
sterlin, en düşük 7.0352 lirayı, en yüksek 7.0878 lirayı gördükten sonra 7.07 - 7.08 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul