Piyasalar – Dolar 5.35, Euro 6.08 ve Sterlin 6.86 Lirada

– Piyasa açılışı öncesinde dövizler bir önceki kapanış düzeylerinin de altında işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.34 lirayı ve en yüksek 5.3953 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralağında,

euro en düşük 6.0447 lirayı ve en yüksek 6.1216 lirayı gördükten sonra 6.19 – 6.20 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8295 lirayı ve en yüksek 6.8987 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul