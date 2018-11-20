Piyasalar – Dolar 5.32, Euro 6.10 ve Sterlin de 6.85 Lirada

– Dövizler erken işlemlerde bir öncekigünü kapanış düzeylerine göre hafif çekildi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3047 lirayı ve en yüksek 5.3295 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

euro en düşük 6.0814 lirayı ve en yüksek 5.1118 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.8242 lirayı ve en yüksek 6.8631 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor.