Piyasalar – Dolar 5.32, Euro 6.10 ve Sterlin de 6.85 Lirada
– Dövizler erken işlemlerde bir öncekigünü kapanış düzeylerine göre hafif çekildi.
– Dövizler erken işlemlerde bir öncekigünü kapanış düzeylerine göre hafif çekildi.
Erken işlemlerde;
dolar en düşük 5.3047 lirayı ve en yüksek 5.3295 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,
euro en düşük 6.0814 lirayı ve en yüksek 5.1118 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve
sterlin en düşük 6.8242 lirayı ve en yüksek 6.8631 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor.