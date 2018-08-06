Piyasalar – Dolar 5.28, Euro 6.84 ve Sterlin de 6.84 Liranın Üzerine Çıktı

– Dövizler, Borsa İstanbul Endeksi'nin kapanışı sonrasındaki işlemlerde yükselişini sürdürdü; dolar 5.28, euro 6.84 ve sterlin 6.84 liranın üzerine çıktı.

Kapanış saatine yakın işlemlerde;

dolar en düşük 5.0865 ve en yüksek 5. 1962 lirayı gördükten sonra 5.26 -5.27 lira,

euro en düşük 5.8851 ve en yüksek 6.1167 lirayı gördükten sonra 6.08– 6.09 lira,

sterlin en düşük 6.6176 lira ve en yüksek 6.8472 lirayı gördükten sonra 6.81 – 6.82 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.21 artışla 95.36 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.13 düşüşle 1.1552 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftaya yüzde 0.33 düşüşle 95 bin 290 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 1.50 düşüşle 94 bin 174 puandan günü tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.36 düşüşle 112 bin 837 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2.50 artışla yüzde 19.67 düzeyine yükseldi. - İstanbul