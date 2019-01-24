Piyasalar - Dolar 5.28, Euro 6.02 ve Sterlin 6.91 Lirada

– Küresel büyüme, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki sürmekte olan ticaret gerilimine ilişkin endişelerin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında değer yitiren dolar, açılış öncesi işlemlerde 5.30 liranın altına geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2778 lirayı ve en yüksek 5.2991 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0130 lirayı ve en yüksek 6.0453 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 9058 lirayı ve en yüksek 6. 9392 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım'ın "Mavi hap mı kırmızı hap mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST 100 endeksi, dünü yüzde 0.47 artışla, 100 bin 141 puandan kapattı. Böylece borsa son 14 günde 13 gün yükselerek tarihinin en güzel günlerini yaşamaya devam ediyor. Gelinen bu noktadan sonra nasıl bir seyir izleyecek?

"Belki tarih bize yol gösterebilir:

2017 yılında 5 Ocak'ta yükselişe başlayan BIST 100, 14 günde 11 gün yükselmiş ve 76 binden 84 bine çıkmıştı. Bu ralli devamında endekste gerileme olmamış ve 14 günde 11 gün daha artışla kapanarak 84 binden 89 bine yükselmişti. Endeks o yıl Ağustosta 110 bini görmüştü. Yani Ocak'ta başlayan rallide sekizinci ayda yüzde 45 getiri sağlanmıştı.

2018 yılında 19 Haziran - 9 Temmuz arası 15 günde 12 gün yükselmiş ve 100 bin 800'ü görmüştü. O zamanki beklenti ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinin beklentisiydi ve kabineden memnun olmayan yabancı yatırımcıların yoğun banka hisseleri satışlarıyla Endeks başladığı yere geri dönmüştü.

"Bugün itibariyle baktığımızda 2017 başındaki ralli havası daha güçlü olasılık. Zira ekonomi yönetimi, piyasaları iyileştirmek için sürekli adımlar atıyor. Dışarıda ise Fed'in faiz artırmaması fiyatlanmaya devam ettiğinden risk iştahı fullenmiş durumda. Teknik olarak grafiklerde aşırı alım bölgelerinde olması, borsada bir teknik düzeltme olasılığını artırıyor ancak eğer Trump büyük bir delilik yapmazsa yada görünmeyen bir el devreye girmezse düzeltmeler sonrasında bile borsalardaki korkusuz hava devam edebilecektir.

"Bunun bir etkisi de doların değer kaybı sayesinde yurtiçi reel piyasalar rahatlıyor. Üstelik TCMB'nin faizde değişiklik yapmaması ile liranın cazibesi arttı. Birçok gün dünyanın en çok değer kazanan parası oldu. Dün akşamdan beri de 24 gelişmekte olan ülkenin parası ortalamada yüzde 0.1 değer kazanırken lira yüzde 0.5 değer kazandı. Yani bu aralar çok seksi bir duruşu var; Herkesin dikkatini çekiyor, herkes ona sahip olmak istiyor.

"Avrupa Merkez Bankası ECB Mart 2015'te başladığı varlık alım programına 46 ay sonra 2.6 trilyon Euroluk likidite sağladıktan sonra Aralık 2018'de sona erdirmişti. Ancak daha bir ay geçmeden, geçen günlerde Draghi, "Euro Bölgesi bir resesyona doğru gitmiyor, ancak yavaşlama önceden beklenenden daha uzun süreli olabilir" demişti.

"IMF de bu hafta Euro Bölgesi büyümesini yüzde 1.9'tan yüzde 1.6'ya indirmişti. Bugün ECB yılın toplantısının sonucunu 15.45'de açıklayacak. Draghi de 16.30'da konuşacak." - İstanbul

Kaynak: DHA