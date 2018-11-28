Piyasalar – Dolar 5.26, Euro 5.95 ve Sterlin de 6.71 Lirada

– Dövizler güne bir önceki güne göre hafifi artışla başladı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.2395 lirayı ve en yüksek 5.2799 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,

euro en düşük 5.9194 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.6929 lirayı ve en yüksek 6.7296 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "G20 zirvesi ve Powell'ın konuşması bekleniyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde G20 zirvesi öncesi dış piyasaların sakin olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Zirve ile ilgili olumlu bir gelişmenin fiyatlandığını söylemek zor. Piyasalar ticaret savaşları ile daha ziyade ilgili olumsuz senaryoları fiyatlıyor. Dolayısıyla, Xi Jinping ve Trump görüşmesinden çıkabilecek pozitif bir sinyal piyasalar tarafından olumlu karşılanacaktır.

"Bugün akşam saatlerinde FED başkanı Powell'ın yapacağı konuşma, ABD'de konut satışları ve GDP revizyonu yurtdışı ajandada ön plana çıkanlar. Yurtiçinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

"Bugün BIST'de yurtdışı endekslerdeki olumlu seyri takiben hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.

"Düşüşün devam etmesi halinde BIST Banka endeksinde 118 bin destek noktası.

"BIST 100 için ise 92 bin 500 önemli destek seviyesi olacak. Geri çekilmelerin bir haftalık vade ile alım yönünde kullanılabileceğini düşünüyoruz. " - İstanbul