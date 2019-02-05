Piyasalar – Dolar 5.21, Euro 5.96 ve Sterlin 6.80 Lirada

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı konusunda "daha temkinli davranacağı" yolundaki açıklamasının yanında, Merkez Bankası'nın, enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar" sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin açıklaması sonrası gerileyen dolar 5.20 liranın hemen üzerindeki hareketine devam ediyor. Bu gelişmelerle, dövizler güne, Pazartesi kapanış düzeyinin hafif altından başladı.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.2089 lirayı ve en yüksek 5.2201 lirayı gördükten sonra 5.21– 5.22 lira aralığında,

euro en düşük 5.9569 lirayı ve en yüksek 5.9762 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7947 lirayı ve en yüksek 6.8105 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, kresel piyasalarda PMI verileri ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi'nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Şubat ayında -3.7 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.0 arttı.

ABD'de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde -0.6 azaldı. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi verisi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.06 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.35 arttı.

"TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Üretici fiyat endeksi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.93 arttı. Açıklanan veriler sonrasında lirada kısa süreli oynaklığın arttığı görüldü.

"Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı Ocak ayı Veri Bültenine göre, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6.33 artarak 13.904 milyar dolar ve ithalat yüzde 26.87 azalarak 16.220 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.55 azalarak 2.317 milyar dolar oldu.

"Yurtiçinde açıklanan verilerin etkisi ile birlikte lirada kısa süreli oynaklığın arttığı görülürken kurun fiyatlamalarda 5.2421 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda lirada yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında bu seviyeyi aşamadığı ve günü 5.2154 düzeyinde tamamladığı görüldü. BİST-100 endeksi günü, yüzde 0.66 değer kaybıyla 102 bin 255 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.8 milyar lira oldu.

"TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.33 yükseliş ile yüzde 18.40 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.35 yükseliş ile yüzde 14.35 düzeyinde günü tamamladı. - İstanbul

Kaynak: DHA