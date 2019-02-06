Piyasalar – Dolar 5.20, Euro 5.93 ve Sterlin 6.74 Lirada

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri değiştirmediği toplantının ardından yaptığı "faiz artışında acele etmeyeceği" yolundaki açıklama ve Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar" sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin uyarısı sonrası gerileyen dolar, 5.20 lira düzeyinde hareket ederken, euro ve sterlin de Salı günün kapanış düzeyinlerinin hafif üzerinde işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.1943 lirayı ve en yüksek 5.2128 lirayı gördükten sonra 5.20– 5.21 lira aralığında,

euro en düşük 5.9230 lirayı ve en yüksek 5.9459 lirayı gördükten sonra 5.93 – 5.94 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7316 lirayı ve en yüksek 6.7551 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Hizmet PMI verisi Ocak ayında piyasa beklentisi hafif altında 53 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Hizmet PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre 0.4 puan artış ile 51.2 düzeyine yükseldi. İngiltere'de açıklanan Hizmet PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre 1.1 puan düşüş ile 50.1 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Perakende Satışlar verisinde Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 arttı.

"ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre geriledi ve 56.7 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı. Başkan, ABD'de kamu kurumlarının kısmi kapanmasına neden olan Meksika sınır duvarı inşası ile ilgili o duvarı yapacağını ifade ederken duvarın yapılmasının ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Ayıca, Başkan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile 27-28 Şubat'ta Vietnam'da görüşeceğini açıkladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1.06 artı ve yıllık enflasyon 0.05 puan yükselerek yüzde 20.35 oldu.

"Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyonun yükseldiği ifade ediliyor.

"Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilediği belirtilmiştir. TCMB tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru bir önceki aya göre yüzde 0.70 düşüş ile 75.61 değerine geriledi. Dün, yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımına karşı liranın güçlü duruşunu korumaya devam ettiği gözlemlenirken kurun fiyatlamalarda 5.1826 - 5.2203 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.1985 düzeyinde tamamladığı görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.19 yükseliş ile 102 bin 448 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti." - İstanbul

Kaynak: DHA