Piyasalar Canlanır

Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, KDV ve tapu harcının ve konut faiz oranlarının düşürülmesini yerinde bulduklarını söyledi.

Çelik, "Hükümetimizin yapmış olduğu bu uygulamayı beğeniyor ve takdir ediyoruz. Emlakçıların işlerinin artacağını ve müteahhitlerin ellerinde kalan mallarını satacağını düşünüyorum. Böyle devam etmesinden yanayım" dedi.

Piyasalarda bir hareketliliğin yaşanacağını aktaran Çelik, "Türkiye'nin yaşadığı olaylardan dolayı, döviz ve altındaki artışta gayrimenkul piyasasını olumsuz etkiliyordu. İşlerimiz durağın gidiyordu. Hükümet son zamanlarda birkaç atak yaptı. Bununla birlikte piyasaların biraz olsun canlanacağını düşünüyorum. Bu ataklardan bir tanesi KDV oranları yüzde 18'den yüzde 8'e düştü. Bu da fiyatların düşmesi anlamına gelir. İkincisi faiz oranları 1,35'ler civarındaydı bugün itibariyle konut faiz oranları 0.99'a geriledi. Dün 200 bin lira çeken bir vatandaşımız aynı krediyi bugün çekmiş olsaydı 65 bin lira kardaydı. Geçtiğimiz dönemlerde konut faiz oranlarında 0,65'leri görmüştük. Bizim beklentimiz bu yönde. 3 ay süre verildi. Biz bunun bir seneye uzatılmasından yanayız. İnşaat sektörü hareket ettiği zaman bütün sektörlerde bu hareketliliği görüyoruz. Biz canlılık oluyor. Bunun gelişebilmesi için faiz oranlarının daha da düşürülmesi gerekir. Yaz sezonuna geldik. İnşaat malzemesi bir artış söz konusu. İnşaat girdilerinde faiz oranları yükseldi. Ancak bunlar satış olmadığı için piyasaya yansıtılmadı. Üretim çok, satış neredeyse yoktu. Konut stokunda bir azalma meydana gelecek" diye konuştu.

Çelik piyasaların canlanması için dolardaki artışın ise durdurulması gerektiğini belirtti. İmar affına da değinen Çelik, bu affın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini aktardı. - ESKİŞEHİR