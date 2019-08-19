Piyasalar bu hafta Powell'ın mesajlarını bekliyor
Küresel piyasalar, geçen hafta risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacak.
19.08.2019 09:24
Küresel piyasalar, geçen hafta risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacak.
Kaynak: Dunya.com