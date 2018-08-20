– Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.28 artışla 88 bin 984 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günlük yüzde 1.64 artışla 90 bin 186 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.20 artışla 98 bin 492 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.54 düşüşle 22.0 düzeyine çekildi.

Gün içi işlemlerde;

dolar en düşük 5.9648 ve en yüksek 6.1549 lirayı gördükten sonra 5.90 – 6.10 lira aralığında,

euro en düşük 6.8188 ve en yüksek 7.0342 lirayı gördükten sonra 6.80 – 7.03 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6046 lira ve en yüksek 7.8404 lirayı gördükten sonra 7.60 – 7.84 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.22 artışla 96.31 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.24 düşüşle 1.1411 düzeyine çekildi. - İstanbul