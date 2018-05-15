Piyasalar –borsa 101 Bin Puanda, Dolar 4.44, Euro da 5.26 Lirada

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar, euro ve sterlin karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. Gün ortasında dolar 4.4625 liraya, euro da 5.3029 liraya, sterlin de 6.0330 liraya kadar tırmandı.

Kredi derecelendirme şirketi Moody's'in yatırımcı hizmetleri birimi Moody's Investor Service, bugün yayınladığı "Bankacılık Sistemi Görünümü – Türkiye'nin finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri görünümü negatif yapmamıza yol açtı" başlıklı raporda yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz para politikaları, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik gibi etkenlerin birleşimi nedeniyle finansman ve varlık kalitesindeki görünümün negatif olduğu vurgulandı

Dolar Endeksi dün, bu ayın başında gördüğü 92.243'lük en düşük düzeyinden yüzde 0.62 yükselerek 93.29 düzeyine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yalnızca 1 bazpuanlık artışla 3.001 düzeyine, euro da yüzde 0.1 artışla 1.1932 dolara çıktı.

Kapanış saatine doğru, dolar 4.44 - 4.45 lira ve euro da 5.26 - 5.27 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ederken, sterlin de 5.99 – 6.0 lira aralığından işlem görüyor. Dün tahvil bono piyasasında yüzde 14'e yakın kapanan gösterge 10 yıllık tahvil ve yüzde 16.10'a yükselen iki yıllık tahvilde bugünkü gelişmeler de izlenecek.

Borsa İstanbul Endeksi ( BİST100) de yeni güne günlük yüzde 1.07 düşüşle 102 bin 265 puandan başladıktan sonra kapanışa doğru günlük yüzde 1.64 düşüşle 101 bin 673 puandan işlem görüyor. - İstanbul