Piyasalar – Bist100 Yüzde 3.47 Arttı, Dolar 5.56 Lirada

– Güne yüzde 0.04 artışla 94 bin 477 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 94 bin 297 puanı ve en yüksek 97 bin 719 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 3.47 artışla 97 bin 719 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 123 bin 680 puanı ve en yüksek 130 bin 982 puanı gördükten sonra yüzde 5.13 artışla 130 bin 644 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.46 düşüşle yüzde 17.35 düzeyine inerken ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.09 artışla yüzde 21.30 düzeyine yükseldi.

Günün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5682 lira ve en yüksek 5.6618 lirayı gördükten sonra, 5.56 - 5.57 lira aralığında,

euro en düşük 6.2571 lira ve en yüksek 6.3773 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3026 lira ve en yüksek 7.4790 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA