PİYASALAR-BIST100 yüzde 2.50 yükseldi, dolar 8.13 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,399 ve 1,426 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.55 artışla 1,426.56 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,399 ve 1,426 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.55 artışla 1,426.56 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.29, BIST Mali Endeks yüzde 3.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.07 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil döviz mevduat ve fonları 26 Mart Cuma itibarıyla bir önceki haftaya göre 8.83 milyar dolar azalarak 223.67 milyar dolara geriledi. Kur ve altın fiyatındaki parite etkisinden arındırılmış mevduat ve fon tutarı ise 8.13 milyar dolar düştü.

Dış ticaret açığı Mart ayında geçen yıla göre yüzde 14.2 düşüşle 4.7 milyar dolar oldu. İhracat geçen yıl salgın hastalığın yarattığı düşük bazın etkisiyle Mart ayında yüzde 42.2 artışla 18.99 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 25.8 artışla 23.68 milyar dolar oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1041 lira ve en yüksek 8.2878 lirayı gördükten sonra, 8.13 – 8.14 lira aralığında,euro en düşük 9.5507 lira ve en yüksek 9.7559 lirayı gördükten sonra, 9.59 – 9.60 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2268 lira ve en yüksek 11.4582 lirayı gördükten sonra 11.28 – 11.29 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17127 - 1.17632 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17215 düzeyindeydi.Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Şubat'taki 51.7 düzeyinden, Mart'ta 52.6'ya yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. İSO'dan yapılan açıklamaya göre, faaliyet koşulları üst üste 10. ay güçlenmiş oldu. Toplam yeni siparişler, bir önceki ay kaydettiği yavaşlamanın ardından Mart'ta yükselerek yeniden büyüme bölgesine döndü.İSO Türkiye Sektörel PMI Mart verilerine göre, Mart ayında sektörlerin tamamı "girdi maliyetlerinde güçlü artış" bildirdi.İSO açıklamasına göre, Mart ayında üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe oldu ve yalnızca üç sektörün yeni siparişleri artarken, ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri dışındaki tüm sektörler ek personel aldı. Tedarik zincirlerindeki aksamalar, tüm sektörlerin ortak sıkıntısı olmayı sürdürdü. Hammaddelere erişimdeki zorluklar ve TL'deki zayıflık, enflasyonist baskıların yükselmesinde etkili oldu. İstanbul'da Mart'ta aylık bazda perakende fiyatlar yüzde 1.13, toptan fiyatlar yüzde 3.10 yükseldi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16.37, toptan fiyatlar ise yüzde 17.67 arttı. Mart ayında perakende fiyatlar aylık bazda giyim harcamalarında yüzde 4.14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.44, konut harcamalarında yüzde 1.23, gıda harcamalarında yüzde 1.08, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.28 yükseldi.Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Yürütme Kurulu, IMF uzmanlarının, düşük gelirli ülkelerdeki son ekonomik gelişmeler ve etkilerini araştırıp, analiz ettikleri rapora göre, bu ülkelerin önümüzdeki üç yıl içinde, ekonomik toparlanma gelir düzeylerini artırmak için toplam 450 milyar dolarlık finansmana gereksinimi olacak.

IMF açıklamasında, düşük gelirli ülkelerin, pandemi kaynaklı krizin etkilerinden toparlanmak için 2025 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolara ve gelirlerini gelişmiş ekonomilere doğru yakısamasına hız kazandırmak için ek 250 milyar dolar finansmana gereksinim olacağı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı