PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.91 artıda, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 2.15 artışla 96 bin 39 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 956 bin 400 puanı ve en yüksek 96 bin 212 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 1.91 artışla 95 bin 816 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 4.2 artışla 134 bin 394 puanda başladıktan sonra, en düşük 131 bin 902 puanı ve en yüksek 134 bin 394 puanı gördükten sonra, yüzde 3.73 artışla 133 bin 762 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.97 düşüşle yüzde 16.27'ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 6.38 düşüşle yüzde 18.65 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7107 lira ve en yüksek 5.7824 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.5066 lira ve en yüksek 6.5803 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2878 lira ve en yüksek 7.3705 lirayı gördükten sonra 7.32 – 7.33 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Haftaya Zayıf Veri Akışı ile Başlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan İmalat PMI (Öncü) verisi Haziran ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve 49.5 oldu. Japonya'da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 arttı.

"Almanya'da açıklanan İmalat PMI (Öncü) verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde 45.4 oldu. Euro Bölgesi'ne açıklanan İmalat PMI (Öncü) verisi Haziran ayında piyasa beklentisi altında 47.8 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan İmalat PMI (Öncü) verisi Haziran ayında bir önceki aya göre geriledi ve 50.1 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 2.5 artış ile 5.34 milyon oldu. ABD borsaları Cuma gününü, düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Nisan 2019 verilerine göre, 2019 Nisan sonu itibari ile Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.0 artışla 238.3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4.1 azalışla 571.1 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -366.5 milyar dolar iken 2019 Nisan sonunda -332.8 milyar dolar oldu. TCMB tarafından yayımlanan Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran 2019 verilerine göre, 2019 yılı Haziran ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 10 puan artarak 153.2 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi Nisan 2019 verilerine göre, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.66 artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 2.75 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14.02 azaldı. Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.7532 - 5.8410 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.8163 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü, yüzde 0.14 düşüş ile 94 bin 22 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.4 milyar lira oldu. 23 Haziran 2019 tarihinde Yurtiçinde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı açıklandı."

Kaynak: DHA

- İstanbul