Piyasalar - Bist100 Yüzde 1.76 Yükselişle Kapandı

– Güne yüzde 0.04 artışla 97 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 856 puanı gördükten sonra, yüzde 1.76 artışla 99 bin 677 puandan kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi en düşük 129 bin 446 puana kadar indikten sonra, yüzde 2.73 artışla 133 bin 437 puana yükseldi.

Hazine bugün tamamı piyasadan 1.4 milyar lira borçlandı. Hazine ay başında düzenlediği iki ihale ile yaklaşık 3.2 milyar lirası piyasadan 1.1 milyar lirası kamudan olmak üzere 4.3 milyar lira borçlanmıştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek yüzde 15.95 olurken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.28 artışla yüzde 18.09'a yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3173 lirayı ve en yüksek 5.3666 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0463 lirayı ve en yüksek 6.1007 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8606 lirayı ve en yüksek 6.9325 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini düşürmesi üzerine, ABD'nin önde gelen endeksleri düşüşle açıldı. Dow Jones Industrial Average yüzde 0.51 ve 129 puan, Nasdaq 100 yüzde 0.69 ve S&P 500 yüzde 0.62 düştü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bu yıl için küresel ekonomik büyümenin yüzde 3.5 olarak belirlenmesi, 2019 sonu için de büyümenin yüzde 3.7'den yüzde 3.6'ya indirilmesinin "büyük bir revizyon olmadığının" altını çizdi. - İstanbul

Kaynak: DHA