Piyasalar – Bist100 Yüzde 1.7 Yükseldi, Dolar 5.80 Lirada

– Güne yüzde 0.51 artışla 95 bin 676 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 677 puanı ve en yüksek 97 bin 102 puanı gördükten sonra, yüzde 1.7 artışla 96 bin 809 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 127 bin 436 puanı ve en yüksek 130 bin 50 puanı gördükten sonra, yüzde 2.22 artışla 129 bin 198 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.79 ve yüzde 21.95 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7855 lira ve en yüksek 5.8292 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

euro en düşük 6.5426 lira ve en yüksek 6.5899 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5740 lira ve en yüksek 7.6231 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA