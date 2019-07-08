PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.53 artışla başladı, dolar 5.76 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 1.53 düşüşle 98 bin 106 puanda başladı. Endeks, geçen haftayı günlük yüzde 0.25 artışla 99 bin 634 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 2.32 düşüşle 1445 bin 938 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.21 ve yüzde 18.98 düzeyindeler.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, hisse senetleri için gelecek 3 aya ilişkin görünümün özellikle zayıf oldğunu belirterek portföyünden global hisse senetlerine ayırdığı payı düşürdü ve yatırım tavsiyesini 'ağırlığını azalt'a indirdi. Dünya genelinde imalat sektörünün sağlığına ilişkin ölçümler kötüleşirken, kar tahminlerinin çok iyimser olmaya devam ettiğini belirten Morgan Stanley, merkez bankalarını politikalarını gevşetecekleri beklentilerinin hali hazırda alındığını ve hali hazırda yüksek olan hisse senedi fiyatlarını daha yukarı taşımak konusunda çok fazla şey yapamayacağını da savundu.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7085 lira ve en yüksek 5.7858 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.4069 lira ve en yüksek 6.5042 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1492 lira ve en yüksek 7.2564 lirayı gördükten sonra 7.21 – 7.22 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre sert düşüş gösterdi ve yüzde negatif 2.2 oldu. ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde 224 bin kişiye yükseldi. ABD'de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Haziran ayında beklentilerin hafif üzerinde yüzde 3.7 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 düzeyinde arttı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu'nda yaptığı değerlendirmede, ekonomik göstergelerin iyileşme eğiliminde olduğunu ifade ederken enflasyon verisinin yılın ikinci yarısında tek hanelere yakın seyredeceğini belirtti. Bakan, cari açığın 8.6 milyar dolara kadar gerilediği ve Mayıs ayı olmasa da Haziran ayında ilk defa cari fazla verilebileceğini ifade etti. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Cumartesi günü görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal Atandı. Haftanın son işlem günü, kurun fiyatlamalarda 5.5856 – 5.6460 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6254 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.25 yükselişle 99 bin 634 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.6 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 23.87 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

Kaynak: DHA

- İstanbul