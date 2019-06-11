PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.36 düştü, dolar 5.78 lirada

– Güne yüzde 0.25 artışla 94 bin 339 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 654 puanı ve en yüksek 94 bin 589 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.36 düşüşle 92 bin 825 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 122 bin 992 puanı ve en yüksek 126 bin 137 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.82 düşüşle 123 bin 865 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.17 düşüşle yüzde 18.15 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.3 artışla yüzde 23.04 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7526 lira ve en yüksek 5.8421 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

euro en düşük 6.5208 lira ve en yüksek 6.6168 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3147 lira ve en yüksek 7.4318 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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