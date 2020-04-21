PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.34 düştü, dolar 7.0 lira sınırında Güne yüzde 0.58 düşüşle 98 bin 368 puanda başla yan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 97 bin 275 puan ile 98 bin 503 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 1.34 düşüşle 97 bin 619 puanda kapandı.

Güne yüzde 0.58 düşüşle 98 bin 368 puanda başla yan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 97 bin 275 puan ile 98 bin 503 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 1.34 düşüşle 97 bin 619 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.43 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.19 düşüşle günü tamamladı.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın hisse senedi piyasalarına ilişkin yorumunda şöyle denildi:

"Borsa İstanbul 100 bine bir adım uzaklıkta. Yurtdışı borsaların haftaya kırılgan bir görünüm ile başlamasına karşın çok daha dirençli bir tablo ortaya koyan BIST-100 endeksi 99.000 seviyesinin üzerini test ettiği günü bu seviyenin hemen altında tamamladı. "Değer kazanımları önceki haftalara kıyasla daha limitli görünse de endeksin Mart ayı sonunda yakaladığı trend doğrultusunda hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. "Dolayısıyla 100.000 seviyesi endeksin önündeki ilk hedef olarak kalmaya devam ediyor. "Bu seviyenin aşılması durumunda endeksin bir sonraki hedefi 200 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 104.500 seviyesi olacaktır. "Ancak gerek yurtdışındaki zayıflık gerekse TL'deki değer kaybı Borsa İstanbul açısından şartları zorlaştırıyor."Döviz ve hisse senedi piyasalarında küresel gelişmeler, petrol fiyatlarındaki hareketlerin yanında, bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.56 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 600/625 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9352 lira ve en yüksek 6.9972 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,euro en düşük 7.5188 lira ve en yüksek 7.6019 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5715 lira ve en yüksek 8.6446 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.Ünlü Menkul Değerler A.Ş. DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın döviz ve tahvil piyasalarına ilişkin yorumunda şöyle denildi: "EUR/USD destek bulmakta zorlanıyor. Küresel risk iştahı önceki haftalara kıyasla daha ılımlı bir zemine oturmuş olsa da petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve büyümeye yönelik soru işaretlerinin devam ediyor oluşu yatırımcıların dolar tercihinin ön planda kalmasına neden oluyor. Bu kapsamda paritenin 1,09'un altına geriledikten sonra destek bulmakta başarılı olamadığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında geri çekilmelerin 1,08'in üzerinde karşılanması olumlu olmakla birlikte bunun görünümü iyileştirmesi için 1,0890'ın üzerinde kapanış yapılması gerektiğini düşünüyoruz."TL kayıplarını azaltmaya çalışsa da sonuç alabilmiş değil. Dolar karşısında 6,95 seviyesinin üzerini gördükten sonra risk iştahındaki iyileşmenin de desteğini arkasına alarak değer kazanan TL yeni haftaya ılımlı bir zeminde başlasa da kazanımlarını koruyamadı."Bu noktada hafta sonu özellikle TCMB Başkanı Uysal'ın diğer merkez bankalarıyla swap konusunda görüşmeler yürütüldüğünü söylemesinin ilk etapta TL üzerindeki baskının azalmasını sağladığını gördük. "Fakat, henüz somut bir gelişme olmadığı için kazanımlar aynı hızda geri verildi. Dolayısıyla, ancak konu hakkında ciddi adımlar atılması durumunda TL'nin kalıcı şekilde değer kazanması beklenebilir. "Şimdilik teknik görünümde anlamlı bir değişim oluşmamakla beraber 6.90'ın altında kurda 6.87 ve 6.85 seviyelerini sonraki destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 6.96'nın aşılması kırılma yaratabilir. "Hazine Nisan ayı borçlanma programına devam edecek. Nisan ayında 20.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine ayın başında 14 ay vadeli kuponsuz, 8 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ve 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvillerin yeniden ihracını düzenlemişti. "Söz konusu ihalelere 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı da eklendiğinde toplam borçlanma tutarı 20,3 milyar TL olmuştu."

Kaynak: DHA