PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.12 düşüşle başladı, dolar 7.41 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 1.12 düşüşle 1,450.54 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37, BIST Mali Endeks yüzde 1.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 eksideydi.

TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosunu bugünden itibaren haftalık olarak da yayımlanacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin sıfıra yakın tutulduğu ve aylık tahvil alım programında değişiklik yapılmadığı belirtildi. Fed açıklamasında, ekonomide "tam toparlanma" sağlanıncaya kadar bu önlemlerin sürdürüleceğinin altı çizildi.ALB Forex'in analizinde, "Euro/dolar paritesi, yükseliş trendinin bulunduğu 1.2060 desteğini test etti. Sterlin/dolar paritesi, yükseliş trendi üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Dolar/lira paritesi, 7.3320 desteğine gerilemesinin ardından bu sabah itibariyle yeniden 7.43 direncini test etmeye başladı" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3952 lira ve en yüksek 7.4312 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,euro en düşük 8.9499 lira ve en yüksek 8.9962 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1096 lira ve en yüksek 10.1704 lirayı gördükten sonra 10.15 – 10.16 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20824 - 1.21148 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21592 düzeyindeydi.TSKB günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının zayıf bir gelişme içinde olduğuna işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı: "ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler dahilinde yumuşak (dovish) mesajlar verse de yüksek hızda yayılan salgın, aşının dağıtımına yönelik kaygılar, teknoloji şirketlerinin karlılığındaki zayıflama beklentileri ve bazı hisse senetlerindeki spekülatif hareketlerden dolayı riskli varlıklar satış baskısı altında kaldı. "Fed Başkanı Jerome Powell kısa vadeli görünüm üzerindeki risklere dikkat çekerken, orta vadede toparlanma tamamlanıncaya kadar destekleyici duruşun süreceğini yineleyerek varlık alımlarının erken bir aşamada yavaşlatılabileceği (tapering) beklentilerini zayıflattı. "Aşı tedarikindeki aksaklıkların çözümü yönünde birtakım gelişmeler olsa da dünkü negatif eğilimleri terse çevirmeye yeterli olmadı. "Uluslararası Para Fonu (IMF) Finansal İstikrar Raporu'nun güncellemesinde destekleyici para politikasının sürmesinin finansal koşulların olumlu etkilerken, finansal piyasalardaki aşırı risk alımına dikkat çekti. Bunun da piyasaların düzeltme yapması riskini canlı tuttuğunu vurguladı. "Bu gelişmeler altında dün küresel ölçekte hisse senetleri sert gerilerken, piyasa oynaklık göstergeleri hızlı bir şekilde yükseldi. "Güvenli limanlarda ise karışık bir seyir hakimdi. ABD tahvil faizleri gerilerken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında güçlendi. Dolardaki güçlenmeden dolayı altın ve ham petrol fiyatları geriledi."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu seyretti. Yurtiçi veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu satış baskısı altında kaldı. "Tahvil faizleri ve ülke risk priminde hareketler sınırlı kalsa da hisse senetleri gösterge 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 4.5 ve yüzde 3.8 geriledi. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.5 değer kaybetti."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle zayıf bir başlangıç yaptı. Küresel veri takviminde bugün için Euro Bölgesi Ocak ayı ekonomik güven endeksi ve ABD 2020 son çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri yer alıyor.

"Yurtiçinde TCMB'nin 2021 yılı ilk Enflasyon Raporu yayınlanacakken, son dönemde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinden dolayı orta vadeli beklentilerde yapılacak revizyonlar ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın vereceği mesajlar yakından takip edilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı