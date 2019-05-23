PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.1 yükseldi, dolar 6.10 lirada

– Güne yüzde 0.17 düşüşle 83 bin 535 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 83 bin 535 puanı ve en yüksek 84 bin 712 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.1 artışla 84 bin 596 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.17 düşüşle 108 bin 90 puanda başladıktan sonra en düşük 108 bin 31 puanı ve en yüksek 110 bin 250 puana yükseldikten sonra, gün sonunda yüzde 0.98 artışla 109 bin 335 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.41 düşüşle yüzde 19.67 düzeyinde gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 artışla yüzde 25.92 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 6.0899 lira ve en yüksek 6.1520 lirayı gördükten sonra, 6.10 - 6.11 lira aralığında,

euro en düşük 6.7934 lira ve en yüksek 6.8740 lirayı gördükten sonra, 6.82 – 6.83 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7266 lira ve en yüksek 7.7933 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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