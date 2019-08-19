PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.85 artıda, dolar 5.58 lirada

19.08.2019 12:56

– Güne yüzde 0.8 artışla 96 bin 501 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 21 puanı ve en yüksek 96 bin 732 puanı gördü ve gün ortası işlemlerinde yüzde 0.85 artışla 96 bin 552 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.27 artışla 137 bin 411 puanda başladıktan sonra en düşük 132 bin 784 puanı ve en yüksek 134 bin 667 puanı gördükten sonra yüzde 1.37 artışla 134 bin 551 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.37 artışla yüzde 15.59 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.26 artışla yüzde 15.59 düzeyine yükseldi

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5598 lira ve en yüksek 5.5930 lirayı gördükten sonra, 5.58 - 5.59 lira aralığında,

euro en düşük 6.1740 lira ve en yüksek 6.2106 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7600 lira ve en yüksek 7.8101 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Global piyasalarda Euro Bölgesi enflasyon verisi ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD'de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8.4 artış ile 1.336 milyon oldu. ABD'de açıklanan İnşaat Başlangıçları verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4.0 düştü ve 1.191 milyona geriledi. ABD'de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi altında 92.1 düzeyinde gerçekleşti. ABD Borsaları Cuma günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Sanayi Üretimi Endeksi Haziran 2019 raporuna göre, Sanayi Üretimi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 düzeyinde daraldı. Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.5341-5.5871 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.5782 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.87 düşüşle 95.734 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.5 milyar oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 19.59 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 2.17 yükseliş ile yüzde 15.55 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 2.67 yükseliş ile yüzde 15.38 düzeyinde Cuma gününü tamamladı."

Kaynak: DHA

- İstanbul