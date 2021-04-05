PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.83 yükseldi, dolar 8.12 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.83 artışla 1,442.06 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.83 artışla 1,442.06 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıdaydı.

ABD ekonomisindeki toparlanmayı gösteren veriler ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle başlıca para birimleri karşısında hızlı yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününe 8.20 liranın üzerinde başladı. Küresel piyasalarda euro 1.17517 dolar ile beş ayın en düşük düzeylerine doğru inerken, dolar endeksi de 92.948 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0854 lira ve en yüksek 8.2475 lirayı gördükten sonra, 8.12 – 8.13 lira aralığında,euro en düşük 9.5328 lira ve en yüksek 9.7115 lirayı gördükten sonra, 9.61– 9.62 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2522 lira ve en yüksek 11.4163 lirayı gördükten sonra 11.31 – 11.32 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17517 - 1.18147 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18097 düzeyindeydi.Tüketici fiyatları Mart 'ta aylık bazda yüzde 1.08 yükseldi ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 16.19 düzeyine çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında yılın ilk üç ayındaki artış yüzde 3.71'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artışda yüzde13.18 oldu.Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 35 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 287 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, aylık bazda yüzde 1.26, yılın ilk üç ayında yüzde 3.73, yıllık bazda yüzde 17.49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.25 yükseldi.Yıllık en düşük artışlar yüzde 2.87 ile alkollü içecekler ve tütünde, yüzde 7.43 ile giyim ve ayakkabıda, yüzde 8.01 ile haber leşme ve yüzde 8.33 ile eğitimde gerçekleşti. Yıllık en yüksek artışlar da yüzde 24.85 ile ulaştırma, yüzde 23.64 ile ev eşyası ve yüzde 21.49 ile çeşitli mal ve hizmetlerde oldu.Fiyatlar aylık en az artış gösteren gruplar yüzde 0.04 ile alkollü içecekler ve tütünde, yüzde 0.54 ile ev eşyasında, yüzde 0.70 ile konutta oldu. Aylık en yüksek artışlar da yüzde 3.70 ile sağlık, yüzde 2.77 ile eğitim ve yüzde 2.60 ile lokanta ve otellerde oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı