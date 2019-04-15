Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.82 Düştü, Dolar 5.81 Lirada

– Güne yüzde 0.23 düşüşle 95 bin 760 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 204 puanı ve en yüksek 96 bin 531 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.82 düşüşle 95 bin 191 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 125 bin 925 puanı ve en yüksek 128 bin 411 puanı gördükten sonra, yüzde 0.32 düşüşle 126 bin 375 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.6 artışla yüzde 17.79 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.17 düşüşle yüzde 21.95 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7559 lira ve en yüksek 5.8207 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

euro en düşük 6.5065 lira ve en yüksek 6.5852 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5362 lira ve en yüksek 7.6328 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA