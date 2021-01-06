PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.81 artışla başladı, dolar 7.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.81 artışla 1,501.61 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85, BIST Mali Endeks yüzde 0.87, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.52 artıdaydı.

Merkez Bankası (TCMB), yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğuna dikkat çekti ve dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışlarının alt kalemler genelinde güçlü seyrettiğini vurguladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3782 lira ve en yüksek 7.3925 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 9.0693 lira ve en yüksek 9.1095 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0425 lira ve en yüksek 10.0859 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22756 - 1.23262 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.23194 düzeyindeydi.TSKB'nin analizinde, küresel piyasalarda risk iştahının "kırılgan bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Açıklanan az sayıdaki makroekonomik veri beklentilerden güçlü gelse de salgın ile ilgili kaygılar ve ABD'de Georgia eyaletindeki Senato seçimlerine yönelik belirsizlikler nedeniyleriskli varlıklardaki yükselişleri sınırlıyor. "Artan vaka sayıları nedeniyle bazı ülkelerde kısıtlama tedbirleri artırılırken, Almanya'da mevcut kısıtlamaların 31 Ocak tarihine kadar sürdürülme kararı alındı."ABD'de iki senato üyesi için yapılan seçim öncesinde Başkan Donald Trump destekçileri Kongre'nin Joe Biden'ın Başkanlık Seçimleri Seçiciler Kurulu kararını onaylaması nedeniyle gösteriler yapmak üzere toplandı. "Bu haber akışı altında hisse senetlerinde yükseliş kaydedilirken, güvenli liman arayışı ve dolardaki zayıflama altın fiyatlarını destekledi."Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerin üretimi kısma kararı ile ham petrol fiyatları hızlı yükseldi."Türk finansal varlıklarda kar realizasyonu olarak görülebilecek gerilemeler yaşandı. TCMB fiyat gelişmeleri raporunda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak dayanıklı mallarda fiyat artışlarının alt kalemler genelinde güçlü seyrettiğini belirtirken, TL'nin reel olarak toparlandığını açıkladı. "Reel sektörün döviz açık pozisyonu ise Ekim itibarıyla son sekiz yılın en düşük seviyesine indi. Bu haber akışı ve gelişmeler altında hisse senetlerinde bir miktar düşüş gözlenirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.3 değer kazandı. Uzun vadeli tahvil faizleri ve ülke risk primi hafif yükseldi."Yeni güne küresel piyasalar görece zayıf bir başlangıç yaptı. ABD Başkanı Donald Trump Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlemleri yasaklarken, Georgia'daki seçimlerde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki farkın çok az olması risk iştahını zayıflatıyor."Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesinin büyük bir mali destek paketi ve vergi artışları gibi adımları getirebileceği kaygıları hisse senetlerinde satışlara yol açıyor. "Gün içinde salgın ve ABD'deki seçimler ile ilgili gelişmelerin yanında gelişmiş ekonomilerde Aralık ayı ekonomik aktivite verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısınaait tutanaklar izlenecek.

"Yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Aralık ayı nakit gerçekleşmelerini açıklayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı