Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.8 Artışla 92 Bin Düzeyine Yükseldi

– Güne 91 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0.8 artışla 92 bin 180 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.2 artışla 115 bin 761 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faiziyüzde 1.24 artışla yüzde 17.12 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.09 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

dolar, en düşük 5.4555 ve en yüksek 5.4785 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

euro en düşük 6.1290 ve en yüksek 6.1644 lirayı gördükten sonra 6.14 – 6.15 lira aralığında ve

sterlin en düşük 7.0209 ve en yüksek 7.0613 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul