PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.78 yükseldi, dolar 5.76 lirada

Kaynak: DHA

– Güne yüzde 0.45 artışla 95 bin 256 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 256 puanı ve en yüksek 95 bin 990 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.78 artışla 95 bin 573 puanda tamamladı.BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.64 artışla 133 bin 575 puanda başladıktan sonra, en düşük 132 bin 674 puanı ve en yüksek 134 bin 563 puanı görerek, günü yüzde 0.23 puan düşüşle 133 bin 36 puanda tamamladı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.34 artışla yüzde 16.62 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.87 artışla yüzde 19.69 düzeyine yükseldi.Gün sonu işlemlerinde:dolar en düşük 5.7581 lira ve en yüksek 5.7935 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,euro en düşük 6.5592 lira ve en yüksek 6.5989 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,sterlin en düşük 7.3172 lira ve en yüksek 7.3726 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.- İstanbul