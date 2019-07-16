PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.78 artışla 97 bin 860 puanda başladı.Endeks Cuma gününü yüzde 2.32 düşüşle 97 bin 98 bin puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.52 artışla 142 bin 487 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.22 ve yüzde 18.97 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7041 lira ve en yüksek 5.7255 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

euro en düşük 6.4275 lira ve en yüksek 6.4502 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1366 lira ve en yüksek 7.1686 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Merkez Bankası'ndan güçlü faiz indirim beklentisi artıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarındaki yükselişin ABD endekslerinde yeni zirvelerle devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Cuma günü Türkiye, Pazartesi günü Arjantin ve Pakistan piyasalarında madendeki kanarya misali satışlar görülüyor.

"Türkiye piyasaları 15 Temmuz bayramı dönüşü kısa haftaya S400 yaptırımları ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik spekülasyonlar ile başlıyor. Üst düzey bir heyetin Türkiye'ye gönderilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması beklentisi piyasaların S400 yaptırımlarını ılımlı fiyatlamasını sağlıyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek haneli faiz vurgusu ve Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın açıklamaları sonrası 25 Temmuz PPK toplantısı faiz indirim beklentimizi 400 baz puana çıkardık. Piyasa beklentilerinde de benzer bir değişim olursa kurda yukarı yönlü hareketlilik görülebilir.

"Türk lirasının seyri Borsa İstanbul'daki tepki alışlarının ne kadar kalıcı olacağını belirleyecek."

Kaynak: DHA

- İstanbul