PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.77 artışla başladı, dolar 7.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.77 artışla 1,542.04 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.67, BIST Mali Endeks yüzde 0.67, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.95 artıdaydı.

ABD tahvil getirilerinin artması ve ABD'de ekonomik normalleşmenin beklentilerden daha hızlı olacağına ilişkin öngörülerle başlıca para birimleri karşısında 3.5 ayın en yükseğine çıkan dolar, iç piyasada da yeni güne Pazartesi günün düzeylerine yakın başladı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak.Citi ve JPMorgan, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış bekliyor.Citi analistleri, TCMB'nin 18 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısında 50 ila 100 baz puanlık ek bir faiz artışı yapmasını beklediklerini belirttiler.JPMorgan da Pazartesi günü yayınladığı notunda, Şubat ayı enflasyon verilerinin, faizlerin Mart ayında 100 baz artırılması beklentisine yol açtığı belirtildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6633 lira ve en yüksek 7.7829 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,euro en düşük 9.0931 lira ve en yüksek 9.2271 lirayı gördükten sonra, 9.13 – 9.14 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6150 lira ve en yüksek 10.7679 lirayı gördükten sonra 10.66 – 10.67 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18355 - 1.18670 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18547 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Pazartesi günü karışık geliştiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri akışı dünya ekonomisindeki toparlanmanın yeni yılın başında dasürdüğüne işaret ederken, riskli varlıklarda karışık bir görünüm hakimdi. Basına bir açıklamada bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 1,9 trilyon dolarlık mali destek paketinin enflasyona neden olacak kadar büyük olmadığını düşündüğünü söyledi. "Avrupa'daki veriler ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bu haftaki toplantısından ılımlı mesajlar gelebileceği beklentileri hisse senetlerini destekledi. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin devam eden yükselişi ile ABD ve gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerinde karışık bir görünüm hakimdi."ABD'deki Dow Jones ve S&P500 hisse senedi endeksleri sırasıyla yüzde 1.0 ve yüzde 0.5 yükselirken, teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq endeksi yüzde 2.4 geriledi."Dolar dünya genelinde güçlü seyrini korurken, altın fiyatları satış baskısı altında kaldı. Suudi Arabistan'daki petrol limanına yapılan füze saldırısıyla 71.0 doların üzerine yükselen Brent tipi ham petrolün varil fiyatı günün ilerleyen saatlerinde kar realizasyonu ile geriledi ve günü düşüşle tamamladı."Yurtiçinde finansal varlıklar satış baskısı al tında kaldı. Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla istifa ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salim Arda Ermut getirildi. "Ayrıca yine Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme iki ay uzatıldı. Makroekonomik veri gündemi dün oldukça sakinken, gelecek haftaki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımına gidilebileceği beklentileri güçleniyor. "Tahvil faizleri ve ülke risk priminde yükseliş sürerken, Borsa İstanbul gösterge endeksleri satış baskısı altında kaldı. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 2.8 değer kaybetti."Yeni günde ise küresel piyasalarda dünden kalan eğilimler sürüyor. Japonya'nın 2020 son çeyrek büyüme verileri hafif aşağı yönde revize edilse de ülke ekonomisi yıllıklandırılmış olarak çift haneli büyüme kaydetti. Ancak küresel finansal varlıklarda dünkü karışık seyir sürüyor. "Gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberler e ek olarak Almanya Ocak ayı dış ticaret istatistikleri izlenecek. Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olmayı sürdürebileceği düşünülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı